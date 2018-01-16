Свердловская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, в результате которого погибли четыре человека

8 января 2018 года около 13:25 на 10-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение автомобиля КIA Rio, двигавшегося со стороны Екатеринбурга, и ВАЗ-2112, двигавшегося ему навстречу.В результате ДТП пассажир иномарки 1989 года рождения, а также водитель отечественного авто — мужчина 1982 года рождения — и его мать 1954 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Жена водителя ВАЗа и две ее дочери 2016 и 2013 годов рождения, а также водитель КIA после аварии были доставлены в больницу города Заречный. Старшая девочка, к сожалению, скончалась 11 января, а младшая переведена на лечение в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга.Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, по факту ДТП следственной частью ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 5 статьи 264 УК Российской Федерации.С целью всестороннего и полного расследования уголовного дела органы внутренних дел просят очевидцев данного ЧП обратиться в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, 31, либо позвонить по телефону 8 (343) 354-59-13 или по линии 02.Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области