Минприроды подвело «экологические итоги» IV квартала 2017 года

17:21 | 17.01.2018

Специалисты ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» подвели итоги мониторинга атмосферы над Свердловской областью за IV квартал прошлого года.



По данным ФГБУ «Уральское УГМС», продолжительность неблагоприятных метеоусловий в октябре составила 13 дней: 9–17 октября — на всей территории Свердловской области (1-й степени опасности); 25–26 октября — в г. Каменск-Уральский, г. Краснотурьинск (1-й степени опасности); 26–28 октября — в г. Краснотурьинск НМУ 1-й степени опасности, г. Каменск-Уральский — 2-й степени опасности;



в ноябре — 10 дней: 11–14 ноября, 25–30 ноября — на всей территории Свердловской области (1-й степени опасности);



в декабре — 18 дней: 1–3 декабря, 12–23 декабря, 29–31 декабря — на всей территории Свердловской области (1-й степени опасности).



В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.



Случаи превышения нормативов содержания диоксида азота были отмечены в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Ревде, Серове. Превышение нормативов содержания диоксида серы наблюдалось в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Красноуральске, Первоуральске, Ревде; мелкодисперсной пыли — в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. Случаи превышения нормативов содержания оксида азота — в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Серове; сероводорода — в Нижнем Тагиле, Первоуральске; оксида углерода — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, сообщает пресс-служба Минприроды.



Фото: mprso.midural.ru