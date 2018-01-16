Рубрика: Новости дня
16:56 | 17.01.2018
Евгений Куйвашев занял 1-е место в медиарейтинге губернаторов за 2017 год
В число медиадостижений Куйвашева вошли: губернаторские выборы, решение проблемы с поселком Серебрянка (дорожное сообщение), встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым по поводу развития медицины и образования на Урале, «дорожная карта» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков Свердловской области и даже — заявление, что рэперу Гнойному «нужно дать подзатыльник» за именование Екатеринбурга «столицей СПИДа».
Кроме того, Евгений Куйвашев занял 6-е место в общероссийском рейтинге за 2017 год, уступив лишь Москве, Чечне, Московской области, Татарстану и Крыму.
Фото: http://user.vse42.ru
© «Вечерние Ведомости»
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