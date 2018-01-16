Евгений Куйвашев занял 1-е место в медиарейтинге губернаторов за 2017 год

16:56 | 17.01.2018

Эксперты «Медиалогии» опубликовали медиарейтинг губернаторов УрФО за прошлый год. Первое место занял свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на втором — челябинский глава Борис Дубровский, на третьем — Наталья Комарова из ХМАО.



В число медиадостижений Куйвашева вошли: губернаторские выборы, решение проблемы с поселком Серебрянка (дорожное сообщение), встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым по поводу развития медицины и образования на Урале, «дорожная карта» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков Свердловской области и даже — заявление, что рэперу Гнойному «нужно дать подзатыльник» за именование Екатеринбурга «столицей СПИДа».



Кроме того, Евгений Куйвашев занял 6-е место в общероссийском рейтинге за 2017 год, уступив лишь Москве, Чечне, Московской области, Татарстану и Крыму.



Фото: http://user.vse42.ru