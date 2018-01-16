Подведены итоги законотворческой деятельности депутатов ЗССО в 2017 году

15:47 | 17.01.2018

Пресс-служба свердловского парламента опубликовала статистику работы народных избранников в 2017 году. Так, из 147 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Заксобрания, депутаты внесли 82. Один законопроект был отклонен, один отозван авторами до рассмотрения, 81 законопроект стал законом.



Депутаты от «Единой России» разработали 25 законопроектов, совместных законопроектов с ЛДПР — 33, с КПРФ — 27.



Коммунисты разработали только совместные законопроекты: с «Единой Россией» — 27, с ЛДПР — 13.



Избранники от ЛДПР также работали в соавторстве: с «ЕР» — 33, с КПРФ — 13, как и справедливороссы: с «Единой Россией» — 16, с КПРФ — 9.



Межфракционная депутатская группа внесла 12 законопроектов, все разработаны в соавторстве с депутатами других фракций, наибольшее количество совместных законопроектов с «Единой Россией» — 11, со «Справедливой Россией» — 4.