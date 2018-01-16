Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


15:47 | 17.01.2018

Подведены итоги законотворческой деятельности депутатов ЗССО в 2017 году

Пресс-служба свердловского парламента опубликовала статистику работы народных избранников в 2017 году. Так, из 147 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Заксобрания, депутаты внесли 82. Один законопроект был отклонен, один отозван авторами до рассмотрения, 81 законопроект стал законом.

Депутаты от «Единой России» разработали 25 законопроектов, совместных законопроектов с ЛДПР — 33, с КПРФ — 27.

Коммунисты разработали только совместные законопроекты: с «Единой Россией» — 27, с ЛДПР — 13.

Избранники от ЛДПР также работали в соавторстве: с «ЕР» — 33, с КПРФ — 13, как и справедливороссы: с «Единой Россией» — 16, с КПРФ — 9.

Межфракционная депутатская группа внесла 12 законопроектов, все разработаны в соавторстве с депутатами других фракций, наибольшее количество совместных законопроектов с «Единой Россией» — 11, со «Справедливой Россией» — 4.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
17.01.2018

22:26 | 17.01.2018
Свердловские ветераны выступили против переименования улиц

22:06 | 17.01.2018
В Екатеринбурге в производственном цехе с газовыми баллонами случился пожар

20:05 | 17.01.2018
Жители Прикамья смогут сами определить очередность благоустройства общественных территорий

19:52 | 17.01.2018
В центре Екатеринбурга начинается строительство высотки на месте домостроительного комбината

19:39 | 17.01.2018
В Свердловской области массово отравились школьники

18:24 | 17.01.2018
Свердловские коммунисты предложили украсить памятник Ленину

17:58 | 17.01.2018
Собака покусала 2-летнего ребенка в Ревде

17:56 | 17.01.2018
Екатеринбургская епархия опубликовала список освященных крещенских купелей

17:24 | 17.01.2018
Свердловская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, в результате которого погибли четыре человека

17:21 | 17.01.2018
Минприроды подвело «экологические итоги» IV квартала 2017 года

16:56 | 17.01.2018
Евгений Куйвашев занял 1-е место в медиарейтинге губернаторов за 2017 год

16:48 | 17.01.2018
Пермские школы и детсады примут участие в выставке «Образование и карьера — 2018»

16:31 | 17.01.2018
Экс-директора Красноуральского химзавода отправили под домашний арест

16:23 | 17.01.2018
Виновникам простоев пермского электротранспорта по итогам прошлого года направлены иски более чем на миллион рублей

16:22 | 17.01.2018
Полиция Кургана поймала промышляющую кражами дорогой парфюмерии воровку

15:57 | 17.01.2018
Обесточенный с 90-х дачный поселок под Богдановичем подключили к сетям

15:47 | 17.01.2018
Подведены итоги законотворческой деятельности депутатов ЗССО в 2017 году

15:24 | 17.01.2018
Свердловское ОТВ переходит на HD-качество

14:38 | 17.01.2018
Супругу Виталия Сиволапа требуют признать банкротом за долг в один миллион рублей

14:21 | 17.01.2018
Судебные приставы Прикамья отыскали автомобиль должника в автосервисе

13:34 | 17.01.2018
Усадьбу Железнова в Екатеринбурге отреставрируют за 380 миллионов рублей

13:04 | 17.01.2018
Эпидемия ОРВИ началась. Закрыты группы в нескольких детсадах Пермского края

12:48 | 17.01.2018
Глава Прикамья примет участие в Гайдаровском форуме

12:42 | 17.01.2018
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение

12:32 | 17.01.2018
В Кургане на месяц перекроют движение по улице Куйбышева из-за аварии на коллекторе

12:31 | 17.01.2018
Свердловский губернатор и сити-менеджер Екатеринбурга наметили планы на 2018 год

12:25 | 17.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 января 2018 года

12:22 | 17.01.2018
Власти Прикамья выступят с инициативой по изменению федерального законодательства

12:16 | 17.01.2018
Охранник алкомаркета в Екатеринбурге выбросил кота с 13-го этажа за драку с другим питомцем

12:12 | 17.01.2018
Максим Решетников и Ольга Васильева провели совещание и навестили пострадавших в школе № 127

12:05 | 17.01.2018
Свердловчанину за найденные в сарае детонаторы грозит до пяти лет колонии

11:53 | 17.01.2018
Двух политиков удостоили звания почетного гражданина Курганской области

11:23 | 17.01.2018
Группе «черных риелторов» из Первоуральска вынесли приговор

11:18 | 17.01.2018
Глава Департамента образования и науки Курганской области ушла в отставку

11:17 | 17.01.2018
Вчера вечером в Екатеринбурге на автобус с пассажирами напали неизвестные

11:05 | 17.01.2018
Фамилию нового директора санатория «Обуховский» назовут в ближайшие дни

10:49 | 17.01.2018
Житель Ревды за истязание своего деда отправится в колонию

10:34 | 17.01.2018
«Уральские авиалинии» делают Прагу ближе

09:51 | 17.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 января 2018 года

16.01.2018

23:23 | 16.01.2018
Матч закончился неудачей для «Автомобилиста»: хоккеисты из Екатеринбурга проиграли «Сибири» с разгромным счетом

22:27 | 16.01.2018
В Верхней Пышме КамАЗ сбил пожилую женщину

21:44 | 16.01.2018
Федеральная антимонопольная служба распорядилась убрать афиши с Владимиром Путиным с улиц Екатеринбурга

21:26 | 16.01.2018
Не до шуток: «Уральские пельмени» пытаются отсудить у экс-директора более 28 миллионов рублей

20:02 | 16.01.2018
Полиция озвучила возможную причину взрывов в пятиэтажке в Верхней Пышме

18:43 | 16.01.2018
Руководство полиции Нижнего Тагила нашло работу для провинившегося полковника

18:41 | 16.01.2018
В Перми усилен контроль за зимним содержанием дворов

18:15 | 16.01.2018
Энергетических «вампиров» будут искать завтра в одном из районов Екатеринбурга

18:13 | 16.01.2018
Судебные приставы Прикамья не будут принимать наличные

18:05 | 16.01.2018
Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге в крещенскую ночь

17:50 | 16.01.2018
За прошлый год на Среднем Урале уничтожили 37 тонн «санкционки»


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 