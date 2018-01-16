Свердловское ОТВ переходит на HD-качество

15:24 | 17.01.2018

Сегодня, 17 января, свердловское ОТВ впервые сформировало сигнал в качестве HD с разрешением 1920 на 1080 точек.



— Наша техническая база позволяла работать как телевидение высокой четкости ещё 5 лет назад. Тогда мы провели масштабное переоснащение компании и немного шагнули вперед времени. В 2012-м у многих жителей Свердловской области еще работали телевизоры старого формата 4:3, без возможности приема сигнала в высоком разрешении, — рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов. — В прошлом году ВЦИОМ дал свежие результаты соцопроса. Уральский парк телевизоров существенно обновился, у 81 % уральцев сейчас новые телевизоры, которые и созданы для показа HDTV. Кроме того, «Областное телевидение» развивает онлайн-вещание на сайте www.obltv.ru. Реальность изменил Интернет, там высокой четкостью никого уже не удивишь. Для сайта мы планируем тоже запустить HD.



Отметим, что технические улучшения начнутся с «кабеля», аналоговый наземный эфир (его мы с вами «ловим на балконную антенну») с HDTV не коррелируется. Привычный формат SD, который могут принимать и показывать все телевизоры, у ОТВ тоже останется, но с пропорцией сторон экрана 16:9 вместо 4:3.



— Кроме своих 17 телепроектов, с которыми переход прошёл легко, есть партнерский продукт ТАУ: Иннокентий Шеремет на ОТВ теперь будет тоже очень чёткий. Игры ХК «Автомобилист» будем показывать в HD, — уточнил Антон Стуликов.