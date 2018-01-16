Супругу Виталия Сиволапа требуют признать банкротом за долг в один миллион рублей

14:38 | 17.01.2018

Супругу бизнесмена Виталия Сиволапа, приговоренного к 15 годам лишения свободы, Оксану Чернавскую требуют признать банкротом. В Арбитражный суд Свердловской области поступило соответствующее заявление от ООО «Производственная компания БСУ-групп», учредителем которой выступает теща Сиволапа Валентина Чернавская.



Сумма задолженности Оксаны Чернавской перед «БСУ-Групп» составляет 1 миллион 39 тысяч рублей.



Напомним, что в декабре 2017 года Виталий Сиволап был признан виновным в посягательстве на жизнь пристава, а также в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Установлено, что он бросил в голову судебного пристава бутылку из-под виски. Судебный пристав получил открытую проникающую черепно-мозговую травму и скончался. Приговор в законную силу не вступил.



Фото со страницы Оксаны Чернавской в «Фейсбуке»