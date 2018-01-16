Усадьбу Железнова в Екатеринбурге отреставрируют за 380 миллионов рублей

13:34 | 17.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче в концессию памятника архитектуры регионального значения — дома Железнова, расположенного в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 56 (одноэтажное здание на перекрестке Розы Люксембург — Народной Воли).



По условиям концессионного соглашения, в реконструкцию здания и его приспособление под современные нужды инвесторы — компания «СтройИнвест» — вложат около 380 миллионов рублей. Соглашение рассчитано на 30 лет. Ответственность концессионера предусматривает обеспечение физической сохранности и необходимого ремонта объекта. При этом право собственности будет принадлежать государству.



«У компании есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-отель. Сама тема небольших исторических отелей очень интересна для Екатеринбурга», — прокомментировали в компании.



Отметим, что объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» является одним из красивейших памятников архитектуры Екатеринбурга. Благодаря проекту частной концессионной инициативы, усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, преобразится. Реконструкция позволит сохранить фасады, все художественные и архитектурные элементы комплекса.



Концессионное соглашение в порядке частной инициативы по реконструкции объекта культурного наследия является первым в России.



Фото: http://ekb-room.ru