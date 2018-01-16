Рубрика: Новости дня
13:34 | 17.01.2018
Усадьбу Железнова в Екатеринбурге отреставрируют за 380 миллионов рублей
По условиям концессионного соглашения, в реконструкцию здания и его приспособление под современные нужды инвесторы — компания «СтройИнвест» — вложат около 380 миллионов рублей. Соглашение рассчитано на 30 лет. Ответственность концессионера предусматривает обеспечение физической сохранности и необходимого ремонта объекта. При этом право собственности будет принадлежать государству.
«У компании есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-отель. Сама тема небольших исторических отелей очень интересна для Екатеринбурга», — прокомментировали в компании.
Отметим, что объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» является одним из красивейших памятников архитектуры Екатеринбурга. Благодаря проекту частной концессионной инициативы, усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, преобразится. Реконструкция позволит сохранить фасады, все художественные и архитектурные элементы комплекса.
Концессионное соглашение в порядке частной инициативы по реконструкции объекта культурного наследия является первым в России.
Фото: http://ekb-room.ru
© «Вечерние Ведомости»
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