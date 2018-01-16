Свердловский губернатор и сити-менеджер Екатеринбурга наметили планы на 2018 год

12:31 | 17.01.2018

Евгений Куйвашев обозначил задачи по развитию Екатеринбурга в 2018 году как места проведения крупных международных мероприятий и как комфортной территории для жизни. Об этом шла речь на совещании с участием вице-губернатора Свердловской области, главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и представителей горадминистрации.



Губернатор отметил, что в наступившем году не будут снижены объемы финансирования дорожного строительства в уральской столице. Он напомнил, что в 2017 году на эти цели было выделено более 3 миллиардов рублей. Серьезное внимание будет уделяться благоустройству городских территорий: на это, по словам главы региона, предусмотрено и федеральное финансирование.



По словам Александра Якоба, в 2017 году муниципалитету удалось добиться хороших результатов в различных сферах. Так, объем ввода жилья в Екатеринбурге по итогам прошедшего года превысит 1 миллион квадратных метров, объем ввода нежилой недвижимости предварительно оценивается в 969 тыс. квадратных метров. Уровень средней заработной платы в столице региона приблизился к 47 тысячам рублей.



Фото: Департамент информационной политики губернатора СО