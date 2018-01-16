Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 января 2018 года

12:25 | 17.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.01.2018 до 08:00 17.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 130 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, три грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 13 фактов незаконного хранения наркотиков, в том числе 8 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП, в которых получили травмы шесть человек, в том числе 1 ребёнок.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 мероприятия с участием порядка 4000 граждан. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области