Охранник алкомаркета в Екатеринбурге выбросил кота с 13-го этажа за драку с другим питомцем

12:16 | 17.01.2018

Сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении жителя микрорайона Академический по факту жестокого обращения с животными. Накануне живодер выбросил с балкона квартиры на 13-м этаже своего кота. От полученных травм животное скончалось.



Об инциденте в полицию сообщили очевидцы происшествия. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейским удалось установить личность гражданина, который не стал отрицать свою причастность к гибели питомца и рассказал об обстоятельствах случившегося.



«Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сёма и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того как приятель ушел, лег спать. Ночью его якобы разбудил шум — животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Схватив наиболее агрессивного из них, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил кота на улицу, после чего как ни в чем не бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор», — рассказал Валерий Горелых.



За убийство кота мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.