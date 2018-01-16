Группе «черных риелторов» из Первоуральска вынесли приговор

11:23 | 17.01.2018

«Черные риелторы» в Первоуральске получили сроки от 4,5 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в отношении собственности местных жителей. С 2009 года они подыскивали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и не обладающих специальными знаниями в области сделок с недвижимостью, входили к ним в доверие, приобретали спиртное, после чего уговаривали продать свою недвижимость, при этом предлагая свои услуги по сопровождению сделки за вознаграждение.



После продажи собственности подсудимые либо совершали хищение денежных средств, полученных в результате продажи, либо получали само право на недвижимое имущество, оставляя потерпевших без денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Первоуральский городской суд признал их виновными в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), а также п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в составе организованной группы»). Всего на скамье подсудимых оказалось семь человек — шесть женщин и один мужчина.



Самое серьезное наказание суд вынес в отношении Оксаны Хусаиновой, которой назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другие отправятся в колонию на срок от 4,5 до 6 лет. Кроме этого, потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании ущерба.



Официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что выявили и задержали группу весной 2016 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. По месту жительства подозреваемых сыщики провели десять обысков, изъяв вещественные доказательства, имевшие важное значение для объективного разбирательства.



«Одна из осужденных дам и ранее отбывала срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление, еще две - привлекались к уголовной ответственности, но тюремного заключения избежали. Еще два участника группы – мужчина и женщина также ранее имели проблемы с законом и отбывали срок на зоне, но за иные деяния. Расследовал уголовное дело опытный следователь по особо важным делам ГСУ областного полицейского главка майор юстиции Илья Речков. Гособвинение на суде представлял помощник прокурора Первоуральска Георгий Куцый, а рассмотрела дело и вынесла приговор Екатерина Елисеева», - рассказал Валерий Горелых.



Фото: smol.aif.ru