«Уральские авиалинии» делают Прагу ближе

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит число рейсов по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург с 30 марта. В летний сезон это направление становится более востребованным, введение дополнительной частоты полетов делает обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным.Кроме того, Чехия, находящаяся в самом центре Европы, может послужить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в Шенгенскую зону.Да и саму Чехию стоит посетить. Описывать эту страну можно долго, но полностью этого сделать не удастся, Чехию надо увидеть и почувствовать хотя бы один раз самим, это того стоит. Поверьте, побывав один раз в Чехии, вы обязательно вернётесь туда.Билеты в Прагу можно приобрести на, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.Фото: samolety.org; ru.wikipedia.org