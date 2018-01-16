ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 января 2018 года

09:51 | 17.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 16 января произошло пять ДТП с пострадавшими, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, в 07:40 на ул. Калинина в Реже женщина — водитель автомобиля «Хендэ ix35» допустила наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеходы — мальчик 2011 г. р. и мужчина 1977 г. р. — доставлены в больницу. У мальчика врачи диагностировали ЗЧМТ, СГМ, ушиб конечностей, гематомы лица и госпитализировали. У мужчины — ЗЧМТ, СГМ, гематомы лица.



В 18:42 в Алапаевске на улице Колмогорова водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП женщина 1952 года рождения доставлена в травматологическое отделение ГБ, диагноз «открытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, открытый перелом плечевой кости».



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 34;

Выезд на полосу встречного движения — 28;

Непредоставление преимущества пешеходам — 653;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 58;

Детские удерживающие устройства — 62;

Ремни безопасности — 574.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.