Матч закончился неудачей для «Автомобилиста»: хоккеисты из Екатеринбурга проиграли «Сибири» с разгромным счетом

23:23 | 16.01.2018

После небольшого перерыва, который КХЛ взяла на звёздный уикенд, возобновились игры регулярного чемпионата. Сегодня, 16 января, «Автомобилист» провел домашний матч с новосибирским клубом «Сибирь».



С первых же секунд новосибирцы взяли игру в свои руки. В первом периоде они допустили ошибку и пропустили гол: уже на третьей минуте Михал Чайковски смог забросить шайбу в «сибирские» ворота. Однако уже через 36 секунд гости смогли сравнять счет, а через три минуты и вовсе вышли вперед, реализовав численный перевес в два игрока.



Хозяева поля не смогли отыграться и во втором периоде, где команда-гость смогла забить третью шайбу в ворота «Автомобилиста».

Немного больше чем за минуту до сирены «Автомобилист» получил большинство, и тренер Владимир Крикунов взял тайм-аут, после которого вратаря заменили на полевого игрока, но забить не получилось, а гости забросили четвёртую шайбу в ворота хозяев.



В конце игры счет был 1:4. Он стал разгромным для «Автомобилиста».



Главный тренер ХК «Автомобилист» Владимир Крикунов после игры рассказал следующее: «Наш противник очень хорошо играет в обороне. Мы предупредили, что в большинстве защитники "Сибири" будут атаковать, но всё равно мы допускали ошибки. У моих игроков сегодня ветер в голове – я не знаю, о чём они думали. Нам бы очень не помешало первое место в Конференции, независимо от того, кто будет нашим противником в плей-офф».





Фото: hc-avto.ru