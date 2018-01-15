В Верхней Пышме КамАЗ сбил пожилую женщину

22:27 | 16.01.2018

Инцидент записала камера наружного наблюдения. На записи видно, что 87-летняя женщина двигалась в том же направлении, в котором ехал самосвал, но водитель почему-то не заметил ее и поехал дальше.



Через несколько минут КамАЗ вернулся к месту ДТП, где заявил, что никого не сбивал и не намерен признавать свою вину. После этого он помог старушке добраться до травмпункта, однако после уехал с места происшествия.



Сотрудники ГИБДД уже нашли водителя самосвала. Теперь ему грозит лишение прав.





Фото: avtotranskali.com