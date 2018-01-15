Федеральная антимонопольная служба распорядилась убрать афиши с Владимиром Путиным с улиц Екатеринбурга

21:44 | 16.01.2018

Распоряжение УФАС о демонтаже афиш на улицах Вильгельма де Геннина, Белинского, Учителей и Шварца было вызвано нарушением части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции». Документ, подтверждающий решение УФАС, размещен на официальном сайте антимонопольной службы.



Стоит отметить, что подробных данных о нарушении и сути плакатов изложено не было.



Однако афиши были размещены еще до того, как Владимир Путин подал заявление в Центризбирком, когда он еще не был зарегистрированным кандидатом в президенты, а также не имел избирательного фонда. Это могло послужить одной из причин решения о демонтаже плакатов.



Фото: nov-put.ru