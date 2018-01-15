Не до шуток: «Уральские пельмени» пытаются отсудить у экс-директора более 28 миллионов рублей

21:26 | 16.01.2018

Конфликт между участниками «Уральских пельменей» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским, который длится с осени 2015 года, получил дальнейшее развитие. Теперь Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Максим Ярица и Дмитрий Соколов подали иск в Арбитражный суд Свердловской области с целью отсудить 28,3 миллиона рублей.



Судя по всему, участники коллектива хотят взыскать с Нетиевского прибыль, недополученную за то время, когда он был директором, а права на все товарные знаки принадлежали его компаниям.



Также «Уральские пельмени» просят суд признать сделку, ранее заключенную с экс-директором, недействительной.



Фото: fanpelmeni.ru