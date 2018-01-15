Полиция озвучила возможную причину взрывов в пятиэтажке в Верхней Пышме

20:02 | 16.01.2018

Полиция назвала основную версию двух взрывов, случившихся сегодня в одной из квартир в Верхней Пышме. По словам сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области, хозяин рванувшей квартиры принес домой два баллона от противогаза, найденные на помойке.



— Он заполнил их какой-то неизвестной легковоспламеняющейся жидкостью. Позднее он планировал поджечь их на рыбалке, чтобы получился самодельный фейерверк. Но что-то пошло не так — в тот момент, когда хозяин квартиры с гостями находился на кухне, баллоны взорвались. В квартире из-за этого выбило стёкла в трёх окнах, снесло одну ненесущую перегородку, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Также отмечается, что ранее хозяин квартиры был судим за кражи и сейчас он дает объяснения сотрудникам полиции.



В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. При этом никто из жильцов дома чудом не пострадал. Угрозы обрушения здания также нет.



Фото: primrep.ru