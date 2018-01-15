За прошлый год на Среднем Урале уничтожили 37 тонн «санкционки»

17:50 | 16.01.2018

В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Свердловской области было задержано более 600 тонн пищевой продукции, изъято и уничтожено санкционной продукции растительного происхождения в количестве 37 тонн. Рейды по выявлению такой продукции проводились при участии прокуратуры Свердловской области, МВД и ФСБ России, а также Екатеринбургской таможни.



В результате проведения более 100 выездных рейдовых мероприятий по несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам выходного дня была выявлена реализация мясной продукции с нарушением требований законодательства. Опасная мясная продукция снята с реализации в количестве более 2 тонн. Составлено более 60 протоколов об административной ответственности.