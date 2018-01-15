«Росатом» окажет поддержку Екатеринбургу в борьбе за право проведения «ЭКСПО-2025»

16:32 | 16.01.2018

Госкорпорация «Росатом» поддержала заявку Екатеринбурга на проведение выставки «ЭКСПО-2025». Как отметил президент «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен, сама идея выставки — инновации для счастливого будущего людей — полностью и целиком соответствует миссии «Росатома».



По его словам, совместная работа с Заявочным комитетом «ЭКСПО 2025» — очень важная миссия.



«Мы очень надеемся, что наша заявка победит. Мероприятия по подготовке к ЭКСПО и созданию на этой территории города будущего могут дать дополнительный толчок инновационному развитию Свердловской области, где «Росатом» также представлен несколькими своими важными предприятиями, в том числе Белоярской атомной станцией», — прокомментировал Александр Мертен.



В рамках соглашения предусмотрено совместное участие в мероприятиях по вопросам продвижения российской заявки на ЭКСПО-2025.



«Именно Екатеринбург, как один из крупнейших индустриальных центров России, наилучшим образом подходит для проведения столь масштабного и значимого события. Мы поддерживаем проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге: она отвечает не только нашим корпоративным интересам, но и интересам страны в целом», — подчеркивается в официальном сообщении госкорпорации «Росатом» в адрес Заявочного комитета.



Генеральный директор Заявочного комитета «ЭКСПО 2025» Светлана Сагайдак выразила уверенность, что благодаря поддержке «Росатома» шансы на победу Екатеринбурга существенно увеличатся.



Напомним, что вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку, Париж и Осака.



Фото: пресс-служба АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025»