В уральском селе пьяная сожительница пронзила ножом грудь возлюбленного

16:25 | 16.01.2018

В частном доме села Чернобровкино городского округа Заречный вечером 14 января произошла поножовщина. В ходе застолья между мужчиной 1975 года рождения и его неработающей сожительницей 1983 г.р. произошла ссора, в результате которой она схватилась за нож и ударила в грудь собутыльника. Мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Женщина за совершение преступления задержана на месте сотрудниками уголовного розыска. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

