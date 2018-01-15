Какими будут выборы мэров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, зависит от депутатов

15:18 | 16.01.2018

На прошедшей сегодня пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева журналистами был поднят вопрос о замене прямых выборов мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила конкурсными процедурами назначения.



«Этот вопрос должны решать депутаты в муниципалитетах. Если депутаты примут такое решение, то я возражать не буду», — ответил губернатор.



В то же время глава региона отметил, что конкурсная процедура назначения мэров городов свела к минимуму возможность возникновения конфликтных ситуаций между представительной и исполнительной ветвями власти в муниципалитете.



«Должен отметить, что уровень подотчётности мэров перед представительными органами муниципалитетов стал гораздо выше», — добавил Евгений Куйвашев.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области