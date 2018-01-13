Новогодняя охота на лося закончилась для свердловчанина уголовным делом

В поселке Атиг сотрудники полиции задержали разнорабочего животноводческой фермы, который 1 января отправился в лес с ружьем, чтобы раздобыть мяса к новогоднему столу. В двух километрах от поселка он незаконно, не имея лицензии, подстрелил лося, о чем стало известно полицейским.Они выехали на место, патрулируя территорию на снегоходе. Мужчина, услышав шум двигателя, пытался ретироваться, но сделать это ему не позволили. Браконьером оказался местный житель 1980 года рождения. Мужчина имеет охотничий билет и официально зарегистрированный ИЖ-58 16-го калибра.«В отношении любителя лосятины органы внутренних дел возбудили уголовное дело. Задержанный при допросе пояснил, что он намеревался преподнести своей семье на Новый год подарок в виде большого количества свежего мяса. Ущерб, причиненный действиями подозреваемого государству, составил более 120 тысяч рублей», — рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или исправительные работы на срок до двух лет.