128 ветеранов боевых действий и инвалидов Свердловской области смогут улучшить жилищные условия в 2018 году

128 ветеранов боевых действий и инвалидов, проживающих в Свердловской области, смогут получить жилье или улучшить свои жилищные условия в 2018 году. Им будут предоставлены квартиры по договору социального найма, либо произведены единовременные денежные выплаты для решения жилищных вопросов, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.В наступившем году ветеранам и инвалидам по договору социального найма будет передано 20 квартир в Екатеринбурге в доме на улице Круговой и две квартиры в рабочем поселке Малышева. Ещё 106 человек получат денежные выплаты, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия.Средства на эти цели Свердловская область получит в виде двух субвенций из федерального бюджета.Первая субвенция, выделяемая в 2018 году, в сумме 65,5 миллионов рублей пойдёт на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий. Что позволит 83 уральцам получить единовременную денежную выплату для решения своих жилищных вопросов.Вторую субвенцию в размере 18,8 миллиона рублей в текущем году федеральный центр направит на улучшение жилищных условий инвалидов. Планируется, что этими выплатами смогут воспользоваться 23 человека с ограниченными возможностями здоровья.Стоит отметить, что в 2017 году получили единовременную денежную выплату и улучшили свои жилищные условия 111 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года.Напомним, что программа реализуется в Свердловской области уже десять лет. За это период, более 1,5 миллиардов рублей было потрачено из федерального и областного бюджетов, на мероприятия связанные с обеспечением жильём ветеранов и инвалидов. Более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области построили или приобрели жилье.Фото: gubernator96.ru