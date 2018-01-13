Рубрика: Новости дня
13:30 | 16.01.2018
128 ветеранов боевых действий и инвалидов Свердловской области смогут улучшить жилищные условия в 2018 году
В наступившем году ветеранам и инвалидам по договору социального найма будет передано 20 квартир в Екатеринбурге в доме на улице Круговой и две квартиры в рабочем поселке Малышева. Ещё 106 человек получат денежные выплаты, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия.
Средства на эти цели Свердловская область получит в виде двух субвенций из федерального бюджета.
Первая субвенция, выделяемая в 2018 году, в сумме 65,5 миллионов рублей пойдёт на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий. Что позволит 83 уральцам получить единовременную денежную выплату для решения своих жилищных вопросов.
Вторую субвенцию в размере 18,8 миллиона рублей в текущем году федеральный центр направит на улучшение жилищных условий инвалидов. Планируется, что этими выплатами смогут воспользоваться 23 человека с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что в 2017 году получили единовременную денежную выплату и улучшили свои жилищные условия 111 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года.
Напомним, что программа реализуется в Свердловской области уже десять лет. За это период, более 1,5 миллиардов рублей было потрачено из федерального и областного бюджетов, на мероприятия связанные с обеспечением жильём ветеранов и инвалидов. Более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области построили или приобрели жилье.
Фото: gubernator96.ru
© «Вечерние Ведомости»
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