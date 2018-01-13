На семи улицах в Екатеринбурге появится знак «Остановка запрещена»

13:20 | 16.01.2018

В первом квартале 2018 года автомобилистов Екатеринбурга ждут неприятные изменения. Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети мэрия решила ввести запрет на остановку транспортных средств на ряде городских улиц, в том числе в центре уральской столицы.



Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах: Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Ленина (от Вайнера до пер. Банковского), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямская (от Чкалова до Громова — нечетная сторона), Гурзуфская (вдоль дома № 52 на Московской), Фурманова (около дома № 123).



Фото: екатеринбург.рф