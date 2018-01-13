Рубрика: Новости дня
13:20 | 16.01.2018
На семи улицах в Екатеринбурге появится знак «Остановка запрещена»
Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах: Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Ленина (от Вайнера до пер. Банковского), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямская (от Чкалова до Громова — нечетная сторона), Гурзуфская (вдоль дома № 52 на Московской), Фурманова (около дома № 123).
Фото: екатеринбург.рф
© «Вечерние Ведомости»
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