Свердловский министр экономики будет назначен на следующей неделе

12:47 | 16.01.2018

Министр экономики Свердловской области будет назначен уже на следующей неделе, заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции 16 января.



По его словам, назначению предшествовал ряд необходимых процедур, которые практически закончились, и вскоре будет опубликован указ о назначении.