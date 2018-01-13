Евгений Куйвашев: уровень развития высокотехнологичного здравоохранения в Свердловской области уступает лишь Москве

12:22 | 16.01.2018

16 января свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первую в 2018 году пресс-конференцию. Первый заданный ему вопрос касался достижений региона в прошедшем году.



Говоря о медицинской сфере, глава региона отметил, что по уровню развития высокотехнологичной медпомощи область уступает лишь Москве, находясь на втором месте по России.



«В этом году наши задачи: развивать первичную помощь, продолжать строить стационарные ФАПы и т. д.», — продолжил Евгений Куйвашев, отметив, что на строительство жилья для медиков выделено порядка 300 млн рублей.