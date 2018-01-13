ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 15 января 2018 года

11:59 | 16.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 15 января произошло четыре ДТП с пострадавшими, 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 07:30 водитель автомашины «Вольво ХС90», двигаясь по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Сакко и Ванцетти, на нерегулируемом перекрестке (светофор работал в желтом мигающем режиме), оборудованном дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 (пешеходный переход), допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП пешеходы — мужчина 1987 г. р. и женщина 1970 г. р. — получили травмы в виде множественных ушибов.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 40;

Выезд на полосу встречного движения — 25;

Непредоставление преимущества пешеходам — 575;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 49;

Детские удерживающие устройства — 77;

Ремни безопасности — 533.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.