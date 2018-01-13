Свердловское правительство предусмотрело ответственность за саботаж капремонта многоквартирных домов со стороны собственников

10:17 | 16.01.2018

Порядок определения случаев, при которых выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов становится невозможным и может быть полностью прекращено, был утверждён правительством Свердловской области.



Речь идет о недопуске подрядных организаций к общедомовому имуществу: строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, механическому и иному оборудованию, т. е. о воспрепятствовании проведению ремонтных работ как со стороны собственников, так и со стороны управляющих многоквартирными домами организаций.



«У нас нередко возникают ситуации, когда из-за одной-двух квартир либо офисов, хозяева которых отказываются обеспечить строителям доступ в свои помещения, проведенные в доме работы становятся бессмысленными, а затраты на них — неэффективными. Живя в многоквартирном доме, каждый из нас должен осознавать, что у нас есть определенные обязательства и что из-за нас могут пострадать другие люди. Те же, кто этих норм не приемлет, должны нести ответственность, и не только моральную, но и материальную — например, по возмещению ущерба, нанесенного соседям авариями на неотремонтированных сетях», — отметил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.



Каждый такой факт, пояснил министр, будет фиксироваться региональным оператором и оформляться актом. В состав подписантов документа будут в обязательном порядке включены представители собственников МКД, органов местного самоуправления, сотрудники фонда капремонта, управляющей домом организации и представитель подрядчика.



После официального установления факта недопуска подрядчика на объект восстановление срока капремонта, так же как и возобновление уже начатых в доме строительно-монтажных мероприятий, будет возможно только после принятия соответствующего и единогласного решения общего собрания собственников МКД, подчеркнул Николай Смирнов.



Фото: simbirsk.city