В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

09:29 | 16.01.2018

5 января в 20:52 поступило сообщение о пожаре на улице Прокатчиков в Первоуральске. Горела квартира на 2-м этаже 5-этажного дома.



К месту ЧП выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава подразделений МЧС.



По прибытии на место пожарными были эвакуированы 16 жильцов дома, из них 10 человек были выведены по лестничным маршам с применением масок дыхательного аппарата, 6 человек, в том числе 3 детей, пришлось эвакуировать по автолестнице.



В 21:11 огонь был локализован, а уже в 21:21 пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Пострадавших при пожаре нет.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области