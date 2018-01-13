Прокуратура заинтересовалась платной раздевалкой в екатеринбургской гимназии

08:09 | 16.01.2018

Прокуратура проводит проверку из-за сообщения о введении платной раздевалки в МАОУ «Гимназия № 37».



По предварительной информации, в учебном учреждении, помимо двух бесплатных раздевалок, работает платная — со шкафчиками, которые закрываются на ключ. Стоимость — 150 рублей в месяц. Известно, что раздевалка появилась еще 6–7 лет назад.



«Прокуратура будет выяснять, имеется ли реальная возможность всем учащимся оставлять свою верхнюю одежду в бесплатной раздевалке либо пользование платной раздевалкой является вынужденной мерой для учащихся и, соответственно, внесение денежных средств ежемесячно обязательным для их родителей», — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.





Фото: myaltai.com