В Екатеринбурге без вести пропал застройщик Дмитрий Максимов

08:02 | 16.01.2018

В Екатеринбурге пропал скандально известный застройщик, фигурант уголовного дела о самоуправстве и незаконном предпринимательстве Дмитрий Максимов.



Как сообщила мать пропавшего, 11 января ее сын вышел из такси на ВИЗе, с тех пор он не выходит на связь.



Максимову 30 лет, рост 176 см, волосы темные, короткие, глаза карие. Особая примета — сильные ожоги кистей рук. Был одет в черное пальто, черную шапку, коричневые брюки и коричневые туфли.



Максимов занимался строительством многоквартирных домов, иногда — на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. От действий застройщика пострадали 47 человек.



Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении мужчины по телефону 8-800-700-54-52.