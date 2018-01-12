Полиция разыскивает свердловчан, ставших жертвами грабителей сотовых телефонов

Двое жителей Карпинска подозреваются в серии грабежей сотовых телефонов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленники были задержаны в Нижнем Тагиле. По версии следствия, молодые люди находили в Интернете объявления о продаже сотовых телефонов, договаривались с владельцами, а при встрече, применив насилие, похищали мобильники и скрывались. В настоящее время карпинцев обвиняют в двух преступных эпизодах.Следствие проверяет задержанных на причастность к аналогичным противоправным деяниям в Свердловской области. Всех, кто опознал данных молодых людей или пострадал от их противоправных действий, просят обратиться в ближайший территориальный ОВД или позвонить по телефону 02.