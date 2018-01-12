Завершается формирование заявки на создание второй очереди «Титановой долины»

20:38 | 15.01.2018

Завершается процесс формирования заявки на создание второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Екатеринбурге, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева ведет правительство региона.



Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на совещании, посвященном развитию второй очереди особой экономической зоны, призвал представителей областных и муниципальных властей, а также сетевых организаций ускорить работу по согласованию документов.



«В проект планировки нужно заложить оптимальное техническое решение. Уверен, учитывая возможности, предоставляемые особым экономическим зонам, спрос на эту территорию у инвесторов будет высоким», — отметил Алексей Орлов.



Реализация проекта позволит создать на территории региона свыше 1,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, а строительство объектов инженерной инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию городов-спутников Екатеринбурга, уточнил первый вице-губернатор.



По словам генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, разработка и утверждение документации идет в соответствии с графиком, все замечания и предложения будут учтены, документ будет утвержден постановлением правительства Свердловской области.



Напомним, вторая очередь «Титановой долины» предусматривает создание мощностей для локализации производства самолета L-410. Инициаторами проекта по производству на Среднем Урале этих воздушных судов стали Минпромторг РФ и АО «Уральский завод гражданской авиации».



Промышленная площадка разместится на территории аэропорта Уктус и близлежащих участках Сысертского городского округа. Предполагается, что в будущем здесь будет сформирован первый в регионе авиастроительный и авиаремонтный кластер.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что проект станет еще одной «точкой роста» в промышленном и экономическом секторах Среднего Урала.



Фото: integral-russia.ru