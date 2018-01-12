Стала известна информация о перекрытии улиц в Екатеринбурге в связи с проведением ЧМ-2018

19:33 | 15.01.2018

Стала известна информация о перекрытии улиц в связи с проведением чемпионата мира по футболу в июне 2018 года в Екатеринбурге. Примечательно, что, помимо краткосрочных перекрытий в дни матчей, будут и перекрытия долгосрочные.



Долгосрочные перекрытия улиц начнутся уже с февраля. С 1-го числа будут закрыты ул. Ключевская от Мельникова до Пирогова, а также ул. Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской. С 15 февраля также закроется сторона улицы Татищева по направлению от ВИЗа в центр. Стоит отметить, что трамваи продолжат курсировать по улице Татищева, в том числе и во время проведения ЧМ-2018. Пешеходы также смогут свободно передвигаться по данному участку. Участки дорог можно будет объехать по схемам движения, которые сейчас находятся на утверждении в мэрии.



В дни проведения матчей в рамках ЧМ-2018 будет перекрыт периметр Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар — Гурзуфская, а улица Малышева станет тупиковой. Ограничения будут действовать с 10:00, а также некоторое время после матчей. Для пешеходов зона перекрытия будет открыта.



Нелегко придется жителям района вокруг «Екатеринбург Арены»: для подъезда к своим домам им понадобится получить дополнительную аккредитацию. Для этого необходимо скачать и заполнить анкету и с 15 февраля до 15 марта отдать ее в управляющую компанию вместе с документами, подтверждающими прописку либо аренду квартиры внутри периметра.



Стоит отметить, что во время дней чемпионата мира заезд ни к одному из домов ограничен не будет — во всяком случае, так обещает мэрия. Пожарные машины и машины скорой помощи смогут проехать к любому подъезду.



Полная информация о схемах проезда и о времени работы 15 зон вокруг Центрального стадиона будет опубликована 10 февраля на сайте «Екатеринбург 2018».



Фото: moiklin.ru