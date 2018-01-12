Из федерального бюджета выделили 800 млн на ремонт свердловских дорог

19:32 | 15.01.2018

В Свердловской области в 2018 году отремонтируют 138 километров дорог: 28,5 км федеральных, почти 80 км региональных и межмуниципальных, а также 30 км в Екатеринбурге.



На данный момент составлен предварительный список дорог. Это 37 участков дорожной сети Екатеринбургской агломерации, в том числе трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (обратное направление), Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Белоярский — Асбест, Богданович — Сухой Лог и другие. В уральской столице планируют привести в порядок улицы Белинского, Техническую, Блюхера, Шефскую, 8 Марта.



На выполнение проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет потрачено более двух миллиардов рублей. При этом 800 млн выделят из федерального бюджета, 1,264 млрд — из областного.



Отметим, что в перечень работ, помимо ремонта, входит установка новых дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, рамок освещения, а также нанесение разметки. Планируется, что после ремонта 63 % дорог Екатеринбургской агломерации будут приведены в нормативное состояние.