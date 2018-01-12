«Уральские пельмени» провели выходные в компании трудных подростков

В минувшие выходные в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних прошел хоккейный матч на приз уполномоченного по правам человека в Свердловской области. На корте встретились команда воспитанников учреждения и команда «Кедр» из Новоуральска.Примечательным моментом состязаний стал состав команд. Так, погонять шайбу на мороз вышли участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Санников и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Кроме этого, в качестве болельщицы выступила «уральская пельмешка» Юлия Михалкова.Игра проходила при содействии представителей региональных отделений общественных организаций «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Центра профилактики правонарушений Свердловской области (Кирилл Васильченко и Евгений Меньшиков) и «Спорт без границ» (Павел Бунеску).Напомним, что в октябре 2007 года колония для подростков в Кировграде прогремела на всю страну. Заключенные в ходе бунта забаррикадировались в корпусах и бросали из окон в бойцов спецназа кровати, столы, стулья. В ходе ночных волнений погибло три человека — двое подростков и один сотрудник колонии.