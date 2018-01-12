Доходы бюджета Свердловской области выросли в 2017 году на 22,8 миллиарда

16:39 | 15.01.2018

Министерство финансов Свердловской области подвело предварительные итоги исполнения областного бюджета за 2017 год. В прошлом году в доход областного бюджета поступило 213 миллиардов рублей. По отношению к 2016 году поступления в бюджет области возросли на 18,4 миллиарда рублей.



Совокупные доходы составили 194,5 миллиарда рублей, а это на 22,8 миллиарда больше, чем в 2016 году.



Дефицит областного бюджета, по оперативным данным, составил 3,4 миллиарда рублей, это на 10,2 миллиарда меньше уровня, установленного законом о бюджете.



Долговая нагрузка на бюджет сократилась на 3,1 %. Задолженность перед кредитными организациями уменьшилась на 8,7 миллиарда рублей.



«Напомню, что в соответствии с решением Президента Российской Федерации Свердловская область стала участником программы реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных на замещение рыночных обязательств. Реструктуризация обязательств позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на финансирование социально значимых для Свердловской области направлений и проектов», — пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Фото: zampolit.com