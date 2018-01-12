Коммунальная авария в селе Покровское-1 устранена

16:23 | 15.01.2018

В субботу около 14:00 в селе Покровское-1 без водоснабжения остались девять объектов. Среди них восемь пятиэтажных многоквартирных домов и дошкольное образовательное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. К настоящему моменту силами сотрудников предприятия НТТС, УК и управления городским хозяйством насос заменен, стабильная подача воды с данной скважины в поселок возобновлена.



В результате произошедшей аварии произошло перемерзание в нескольких местах системы холодного водоснабжения. Эти участки труб вчера и сегодня специалисты отогревали. По состоянию на 15:30 во все жилые дома и в детский сад вода была подана.



«В связи с инцидентом наши службы должны сделать определенные выводы и повысить надежность водоснабжения на данной территории, — подчеркнул Сергей Носов. — Главное, с чем мы столкнулись, — отсутствие какой-либо документации на сети. В результате неоднократной передачи сетей в обслуживание различным организациям сегодня просто нет схем их расположения. Нужно навести в этом вопросе порядок. В первом квартале мы определим одну на город специализированную организацию, которая должна будет заниматься системами водоснабжения и водоотведения таких отдаленных микрорайонов, чтобы подобных проблем не возникало в будущем».



Фото: tagilvariant.ru