Президентская кампания началась, в Екатеринбург едет кандидат от КПРФ Павел Грудинин

16:10 | 15.01.2018

В рамках своей предвыборной кампании Екатеринбург посетит кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Визит кандидата намечен на 1 февраля 2018 года.



«1 февраля состоится визит в Екатеринбург кандидата в президенты России от КПРФ П. Н. Грудинина и заместителя председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонина. В рамках него состоится большая встреча со сторонниками, а также пресс-конференция для СМИ», — сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.





Фото: kolybanov.livejournal.com