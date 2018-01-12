На Урале задержали серийного насильника, которого не могли поймать 25 лет

Фото В.Н. Горелых

В Екатеринбурге в результате кропотливой работы органов областного Следственного комитета и полиции задержан подозреваемый в серии изнасилований, совершённых в прошлые годы. Мужчине вменяется 7 эпизодов преступной деятельности, в том числе изнасилование, насильственные действия сексуального характера, покушение на изнасилование, убийство, грабёж и разбой.Первый эпизод произошел еще 25 лет назад. Вечером 19 декабря 1992 года злоумышленник, находясь в парке у дома по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, совершил изнасилование несовершеннолетней на тот момент девушки, сообщил руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета (СКР) Александр Сапегин.В одном случае имел место факт убийства. Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком от места работы на ЖБИ по направлению к станции электропоезда, но безвестно пропала. Тело убитой женщины с признаками насильственной смерти впоследствии было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков, в частном секторе микрорайона Заречный в Екатеринбурге, попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападения злоумышленника.По данным следствия, основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра. Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством.Изначально указанные уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в нескольких районах города Екатеринбурга, в различные периоды времени, при этом на первоначальном этапе личность подозреваемого не была установлена. Несмотря на комплекс первоначальных мероприятий, раскрыть преступления по горячим следам не удалось. Тем не менее правоохранительными органами региона работа по установлению подозреваемого непрерывно продолжалась. В результате проведённой аналитической работы был выявлен ряд признаков того, что все данные преступления совершены одним лицом.Расследование представило особую сложность, обусловленную большим периодом времени, прошедшим с момента совершения.В целях раскрытия всех указанных преступлений, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции было допрошено несколько тысяч свидетелей.Отдельно устанавливались и проверялись лица, пользовавшиеся мобильной связью в местах совершения преступлений.Подозреваемый был задержан 11 января этого года в Полевском. Им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений, приговоренный к 15 годам лишения свободы (освободился из мест лишения свободы в 2009 году). По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.В настоящее время задержанный находится под стражей.Отметим, что огромная роль в изобличении личности мужчины принадлежит сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Как отмечают в МВД, преступления, совершенные злоумышленником, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников.«Это начальник управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель «убойного» отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепелкин. Только за последние восемь лет в рамках расследования полицейскими было опрошено порядка 17 тысяч человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий», – отмечают в МВД.В полицейском главке добавляют, что подозреваемый, который намеревался в ближайшее время покинуть пределы России, проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера.