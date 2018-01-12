Рубрика: Новости дня
15:29 | 15.01.2018
Правительство Саудовской Аравии похвалило российскую заявку на ЭКСПО-2025
В ее состав вошли гендиректор Комитета Светлана Сагайдак и руководитель Фонда «ЭКСПО 2025» Артур Волошин. На переговорах присутствовали посол России в Королевстве Саудовская Аравия Сергей Козлов и генеральный директор ТМК Middle East Дмитрий Тыркба.
В ходе встречи российская сторона презентовала заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО в 2025 году. Светлана Сагайдак отметила, что Россия еще ни разу не принимала у себя Всемирную выставку за более чем 160-летнюю историю. В свою очередь министр Авад бен Салех аль-Авад высоко оценил качество российской заявки.
В целом представители Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в течение трех месяцев, с 14 января по 30 марта, посетят 150 стран, в которых будут продвигать заявку Екатеринбурга на право принять международную выставку. «Первая миссия — в ближневосточные страны. С 14 по 21 января мы посетим 8 государств: Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ливан, Иорданию, Иран, Кувейт, Оман и Катар. В рамках второй миссии, которая продлится с 16 по 23 января, встречи с представителями политического и бизнес-истеблишмента пройдут в Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Бангладеш, Афганистане и Пакистане. Мы будем не только делать презентацию нашей заявки, но также вести диалог со страной», — отмечает Светлана Сагайдак.
Тема российской конкурсной заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Париж, Баку и Осака. Победитель заявочной кампании будет определен в Париже в ноябре 2018 года тайным голосованием представителей стран — членов Международного бюро выставок.
Фото: wallpapersontheweb.net
© «Вечерние Ведомости»
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