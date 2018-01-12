Пресс-конференция губернатора Свердловской области состоится 16 января

14:16 | 15.01.2018

16 января в 12:00 на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», расположенного на улице Народной Воли, состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Глава региона обозначит основные задачи на 2018 год, подведет итоги 2017 года и ответит на вопросы журналистов.



Фото: gubernator96.ru