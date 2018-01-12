В Екатеринбурге ограбили доставщиков пиццы

14:10 | 15.01.2018

В минувшие выходные в Екатеринбурге двое курьеров по доставке пиццы были вынуждены обратиться в полицию после того, как клиенты не расплатились с ними за товар. Первый инцидент произошел около полуночи 13 января на Химмаше. К курьеру вышел молодой человек, который выхватил пакет с продуктами и скрылся в подъезде. Догнать похитителя курьер не смог, номера квартиры он не знал. Ущерб составил 2500 рублей.



Мужчина сообщил о произошедшем в отдел полиции № 13, после участковые уполномоченные полиции организовали поквартирный обход. В одной из квартир участковые обнаружили двух парней 18 и 16 лет. Приятели играли на компьютере и закусывали пиццей. Часть они уже успели употребить, часть осталась в холодильнике. На вопрос о том, откуда они взяли продукты, друзья не стали отпираться и рассказали о событиях этой ночи. Оказалось, что младший из товарищей приехал в гости к старшему, чтобы встретить старый Новый год. При этом денег у парней не было. Тогда они решили заказать пиццу и отобрать ее у курьера.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), ему грозит до 4 лет лишения свободы.



Практически аналогичный случай произошел 14 января на улице Степана Разина. Двое неизвестных похитили из машины доставщика, приехавшего с заказом, сумку с пятью пиццами на сумму около 5000 рублей и скрылись. В процессе обхода участковыми уполномоченными была выявлена квартира, в которой происходило застолье. В квартире находились двое молодых людей 22 и 20 лет — жителей Белоярского района. Приятели признали свою вину. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы.