Выставка к 100-летию создания в России комиссий по делам несовершеннолетних откроется в здании правительства Свердловской области

14:03 | 15.01.2018

15 января в 11:00 на цокольном этаже здания правительства Свердловской области на Октябрьской площади начнет работу выставка, приуроченная к 100-летию со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Для выставки отобраны документы из фондов Государственного архива Свердловской области и Центра документации общественных организаций Свердловской области за период с 1924 по 1952 год. Можно будет посмотреть устав Свердловской окружной организации общества «Друзья детей», протоколы заседаний деткомиссии, отчеты, докладные записки, анкеты и карточки беспризорных.



Представленные на выставке материалы сохраняют исторический опыт и свидетельствуют об усилиях государства и общества, направленных на ликвидацию детской беспризорности, дают живые примеры конкретных и действенных шагов на переломных этапах истории.