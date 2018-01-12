В Перми двое с ножами напали на учеников школы. Есть пострадавшие. Нападавшие задержаны

12:38 | 15.01.2018

Сегодня в 10:19 по местному времени двое мужчин в масках с ножами напали на учащихся и учителя в пермской школе № 127, расположенной в Мотовилихинском районе города. В результате нападения пострадало 11 человек. Среди них 10 детей и учитель.



«В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу № 4, уже проводятся операции», — сообщается в распространенном заявлении регионального Минздрава.



На место ЧП выехали губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники министерства территориальной безопасности. На месте ЧП был создан оперативный штаб.



Подозреваемых уже задержали. Мотивы совершения преступления выясняются.



По некоторым данным, один из нападавших — бывший ученик школы.