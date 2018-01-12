К ЧМ-2018 по футболу проезд в общественном транспорте Екатеринбурга можно будет оплачивать банковской картой

12:35 | 15.01.2018

«Ближе к чемпионату мира по футболу во всём наземном общественном транспорте можно будет оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Для этого нужно будет приложить её к валидатору», — цитирует портал Е1 Павла Ведерникова, генерального директора ОАО «И-Сеть» (частная компания, оснастившая муниципальный транспорт города «Е-картами»).



При этом, уточняет Ведерников, оборудование достаточно будет просто перепрограммировать, в отличие от метрополитена, куда пришлось ставить специальные терминалы. В настоящее время новый формат оплаты уже тестируют в Ревде, а с 1 февраля начнут постепенно вводить и в уральской столице.



Фото: 66.ru