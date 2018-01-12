Некоторые квартиры в Екатеринбурге подешевели до 30 %

12:19 | 15.01.2018

Четырех- и пятикомнатные квартиры в старом фонде Екатеринбурга в среднем подешевели на 5,3 % (с 5,1 млн руб. до 4,83 млн рублей), однако по отдельным объектам снижение достигает 30 %. Наибольшее падение цен за время экспонирования отмечено в домах старой постройки в отдаленных районах города — хрущевках, брежневках и панельных домах, утверждают аналитики портала недвижимости N1.



— Большие квартиры пользуются меньшим спросом, чем обычные. Кроме того, жильё в старом фонде стремительно устаревает, поэтому дисконт есть практически по всем подобным объектам, которые находились в продаже полгода или год и не вызвали интереса у покупателей, — говорит руководитель проекта N1 в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Для примера: за прошедший год цена четырехкомнатной квартиры на Новой Сортировке в 2017 году снизилась с 6,6 млн руб. до 5,3 млн руб., а четырёхкомнатная сталинка на Эльмаше подешевела почти на миллион, до 6,37 млн рублей.



Фото: cdn.fishki.net