Рубрика: Новости дня
12:19 | 15.01.2018
Некоторые квартиры в Екатеринбурге подешевели до 30 %
— Большие квартиры пользуются меньшим спросом, чем обычные. Кроме того, жильё в старом фонде стремительно устаревает, поэтому дисконт есть практически по всем подобным объектам, которые находились в продаже полгода или год и не вызвали интереса у покупателей, — говорит руководитель проекта N1 в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Для примера: за прошедший год цена четырехкомнатной квартиры на Новой Сортировке в 2017 году снизилась с 6,6 млн руб. до 5,3 млн руб., а четырёхкомнатная сталинка на Эльмаше подешевела почти на миллион, до 6,37 млн рублей.
Фото: cdn.fishki.net
© «Вечерние Ведомости»
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