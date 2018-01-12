Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 января 2018 года

11:50 | 15.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.01.2018 до 08:00 15.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 97 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 70 противоправных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 4 грабежа, 18 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта.



На Среднем Урале в результате 4 дорожно-транспортных происшествий 6 граждан пострадали, в том числе 2 несовершеннолетних, 1 человек погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие до 2796 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области