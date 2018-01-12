Федеральные «монстры» сожрали почти все местные сети Екатеринбурга

11:45 | 15.01.2018

Последний магазин местной торговой сети «А-продукт» закрылся в Екатеринбурге.



Торговая точка располагалась на площадях ТЦ «Аида», находящегося в микрорайоне Пионерский, на перекрёстке улиц Блюхера и Уральской.



Планируется, что в марте на площадях, освобождённых «А-продуктом», откроет двери для покупателей супермаркет «Райт», входящий в торговую сеть «Монетка».



За последние пару лет это третья сеть магазинов, прекративших своё существование в Свердловской области, ранее закрылись «Пикник» и «Звёздный».



Закрытие местных торговых сетей вызвано мощнейшей экспансией федералов. Выдержать конкуренцию с федеральными сетями могут немногие, на текущий момент можно безошибочно сказать, что их (местных) осталось наперечет.



Самая крупная из них — торговая сеть «Монетка». Сегодня в ее состав входит 1069 магазинов, в том числе 29 супермаркетов «Райт». Располагаются магазины сети как в Свердловской области, так и в соседних регионах. Есть магазины «Монетки» в Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, Республике Башкортостан, Сибирском федеральном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



Вторая по величине и количеству магазинов — сеть супермаркетов «Кировский». На сегодняшний день в состав сети входит 173 магазина и торговых центра на территории Екатеринбурга и 22 городов Свердловской области.



Торговая сеть «Яблоко» на текущий момент самая маленькая из крупных местных сетей, в её активе 9 магазинов в Екатеринбурге и один магазин в Берёзовском.



Кто следующий не выдержит тяжёлую ношу конкуренции, покажет время.



Фото: all-malls.ru